11月に結婚を発表した3人組テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃん（36）が、自宅の冷蔵庫を公開した。【映像】自宅の冷蔵庫メジャーデビュー20周年を迎えた2025年9月21日、翌年からコールドスリープに入ることを発表したPerfume。あ〜ちゃんは11月11日、一般男性との結婚を報告し、メンバーののっちとかしゆかに婚姻届の証人になってもらったことを明かしていた。29日はコールドスリープ前、最後となる日本テレビ系の