スーパーの卵売り場＝東京都練馬区のアキダイ関町本店農林水産省が16日発表した鶏卵の価格動向調査によると、8〜10日の全国平均小売価格は1パック10個入り（サイズ混合）は308円で、2003年の調査開始以降の最高値となった。平年に比べ27％高い。24年冬〜25年初めに鳥インフルエンザが流行し供給量が回復途上にある中で、今冬の需要が増えたのが要因だ。これまでの最高値は23年7月調査の306円。この時も22年冬〜23年初めに鳥イ