一般会計の歳出が18兆3000億円規模となった今年度の補正予算が先ほど、参議院・本会議で可決・成立しました。【写真を見る】【速報】補正予算が成立参議院・本会議で可決与党のほか国民民主党・チームみらい、公明党が賛成 “提案反映されている”と評価予算規模は去年より4兆円以上膨らむ補正予算は、高市政権の経済対策の裏付けとなるもので、▼子どもへの一律2万円給付や、▼冬場の電気・ガス料金の補助、▼地方交付金