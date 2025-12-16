高市内閣が初めてまとめた総合経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算は１６日午後の参院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決、成立した。一般会計の歳出総額は１８兆３０３４億円で、新型コロナ禍後で最大となった。物価高対策として、冬場の電気・ガス代支援や子ども１人あたり２万円の給付を盛り込んだ。