東京・板橋区の横断歩道で、小学生が走行してきたトラックに巻き込まれる事故がありました。【映像】事故現場付近の様子16日午後3時半すぎ、板橋区志村の横断歩道で、小学5年生の児童が走行してきたトラックに巻き込まれ、意識不明の状態で病院に搬送されました。警視庁によりますと、横断歩道には信号機はありませんでした。警視庁は、トラックの運転手の男を現行犯逮捕しています。（ANNニュース）