１２月１５日は大荒れとなった北海道内ですが、記録的な大雪となった十勝やオホーツク海側では、一夜明けた１６日も停電やＪＲの運休が発生している地域もあり、生活への影響が続いています。１５日に記録的な大雪に見舞われ、１日で４５センチの降雪があった北見市。路線バスが全区間で終日運休するなど市民生活に大きな影響が出ましたが、一夜明けた１６日、中心部の商店街では朝から雪かきに追われていました。（店の人）