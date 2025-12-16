右肘手術を受け、来季全休が決まっているダルビッシュ有(C)Getty Images10月下旬に右肘の内側側副靱帯修復手術を受けたパドレスのダルビッシュ有が、現地時間12月15日に地元サンディエゴで行われた「ロナルド・マクドナルド・ハウス」のチャリティーイベントに参加。メジャー公式サイト『MLB.com』が「再びメジャーで投げるかどうか分からない」と話したと伝えた。【写真】自主トレを共にした伊藤大海とダルビッシュ有の2ショッ