ソニー・クリエイティブプロダクツは12月18日、2025年に誕生45周年を迎えたキャラクター「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU SHOP」を京王百貨店 新宿店にてオープンする。ピングーグッズ一例同店では、ピングーの原作であるクレイアートを使用したグッズを多数発売する。商品は、アクリルキーホルダーや缶マグネット、ステッカーなど。さらに、対象商品を3,300円以上購入すると、ノベルティのショッパーがもらえる。ノベルティ