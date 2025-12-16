柳月は12月21日、2026年の干支菓子として「新春ほうじ茶まん」を期間限定で発売する。「新春ほうじ茶まん」同商品は、2026年が「午年」であることにちなみ、ばん馬の絵柄を描いたほうじ茶味のまんじゅう。食べるとばん馬のように力がみなぎって口福になれるよう願いを込めているという。優しい香りと風味、しっとりとした口当たりに仕立てているほか、生地の中には、くり餡とチーズクリームを忍ばせている。価格は1個140円。オンラ