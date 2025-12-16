西日本旅客鉄道（ＪＲ西日本）は１６日、ＪＲ西日本京都駅ビルグループ（株式会社ジェイアール西日本伊勢丹、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発、ＪＲ西日本京都ＳＣ開発株式会社、京都駅ビル開発株式会社）が来年１月１０〜１２日に「空くじなしのお得な抽選会」（主催者）を開催すると発表した。大きなサイコロ２個を振った出目の合計数に応じて「ホテルグランヴィア京都レストランお食事券２万円分」など、商品券やお食