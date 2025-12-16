高市政権が打ち出した総合経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案が参議院本会議で可決され、成立した。自民党、日本維新の会の与党に加え、国民民主党と公明党などが賛成した。一般会計の総額は、コロナ禍以降で最大規模の18兆3000億円で、そのうち8兆9000億円が物価高対策となっている。補正予算の成立で、子ども1人あたり2万円の給付や、来年1月から3月の電気・ガス料金の補助、「おこめ券」や地域で使えるプレミアム付き商