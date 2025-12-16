TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ヘルニアと坐骨神経痛のような症状で動けなくなったため、自宅に車椅子を導入したことを報告した。第1子妊娠中の近藤アナは10日、「ヘルニアと坐骨神経痛のような症状のダブルパンチになってしまい全く動けなくなりました」と報告。「後期になると色々ありますな…」と正直な思いをつづった。そして16日、「おこもり生活もなかなか長くな