和歌山市の道の駅 四季の郷公園に12月20日〜2026年3月1日、和歌山県内初となる屋外設置型アイススケートリンク「AOZORA ICE PARK(アオゾラ アイスパーク)」がオープンする。元旦のみ休業。道の駅四季の郷公園「AOZORA ICE PARK」期間中は、まるで池の上に浮かんでいるような開放的な空間の中で、本物の氷の上を滑る特別な体験が楽しめる。スケートリンクを盛り上げるイベントを多数実施。1月25日には、プロフィギュアスケーター