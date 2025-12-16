ジャルパックは12月9日、香川県琴平町で年に一度だけ開催される歌舞伎公演「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の観劇チケット付きツアーを販売している。第39回「四国こんぴら歌舞伎大芝居」こんぴら歌舞伎の舞台は、香川県琴平町にある国指定重要文化財である芝居小屋「旧金毘羅大芝居(金丸座)」。年に一度だけ開催される特別な公演で、第一部と第二部で異なる演目が上演される。同ツアーでは、希望する演目を事前に選ぶことが可能なA席