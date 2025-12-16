夢タカラは12月10日から、冬の味覚として最旬を迎える金目鯛に焦点を当てた「金目鯛フェア」を、「熱海銀座おさかな食堂」など7店舗で開始した。7種桶丼同フェアは、熱海銀座おさかな食堂、熱海駅前おさかな丼屋(丼のみ販売)、熱海渚町おさかな丼屋ビストロ、熱海銀座おさかな食堂はなれ、熱海おさかな大食堂、熱海おさかな食堂、熱海おさかな食堂炙り家の7店舗で実施する(熱海おさかなパラダイスでは開催なし)。各店舗では、冬に