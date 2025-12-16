伊藤久右衛門は12月9日、年内最後の季節限定パフェ「抹茶チョコレートパフェ」を、伊藤久右衛門各茶房(宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店)で発売した。抹茶チョコレートパフェ同商品は、濃厚な宇治抹茶と濃密なダークチョコレートの組み合わせが楽しめるパフェ。濃い抹茶アイス、抹茶ゼリー、白玉の下には、細かく砕いた薄焼きクッキー(ロイヤルティーヌ)を敷きつめている。ダークチョコレートとココアメレンゲ、お土産としても