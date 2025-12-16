日米通算１６５勝を誇り楽天で１１年ぶりの日本球界復帰を果たす前田健太投手（３７＝前ヤンキース傘下３Ａ）が１６日、楽天モバイルパーク宮城で入団会見を行った。２年契約で背番号は代名詞である「１８」に決定。その独特の絵画センスでバラエティー番組にも引っ張りダコの前田は、自作Ｔシャツを自筆の手紙とともに報道陣に配布した。これにＳＮＳでは「最高の気づかい」「前田健太選手の絵は人気あるだろうね」「前田健