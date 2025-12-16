ローソンは12月16日より、チルド弁当の「ヨード卵・光 のロースかつ丼」と「だしご飯の海苔弁当」の税込価格を従来よりも1割以上値下げして、全国のローソン店舗にて販売する。ローソン「ヨード卵・光®のロースかつ丼」「だしご飯の海苔弁当」同企画は、物価高の中、年末に向けての生活応援として展開するもので、定番品の価格が従来よりも1割以上値下げされている。今回は、チルド弁当の「ヨード卵・光 のロースかつ丼」の税