【モデルプレス＝2025/12/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が12月15日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる【写真】21歳KPOP美女「大人の魅力全開」胸元＆美脚大胆見せドレス姿◆ウォニョン、肩出しスリットドレス姿を披露ウォニョンは12月6日・7日に台湾・高雄で開催された、K-POPアーティストと俳優が一堂に会するアジア最大級の総合授賞式「10th Anniversary Asia Ar