韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年12月15日、26年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、多数の大リーガー投手の出場が見込まれる「侍ジャパン」をうらやんだ。「今永昇太投手、菅野智之投手、菊池雄星投手らがWBCに意欲」 大会2連覇を目指す侍ジャパンは、1次ラウンドのプールCに属し、韓国、オーストラリア、台湾、チェコと同組となる。 3月6日の初戦は台湾。7日の第2戦は韓国と対戦