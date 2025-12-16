名古屋市の中学生3人が知人の住宅に真夜中に忍び込み、現金やバッグなどを盗んだとして逮捕されました。 警察によりますと窃盗の疑いで逮捕されたのは、名古屋市中川区と港区に住む14歳と15歳の男子中学生3人です。 3人は13歳の中学生と計4人で11月5日午前2時半ごろ、港区の男性（38）の住宅に忍び込んで、現金2000円とショルダーバッグなど8点（計6万9160円相当）を盗んだ疑いがもたれています。 警察の調べに