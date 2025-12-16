「築地銀だこ」を展開する株式会社ホットランドホールディングスの連結子会社・株式会社オールウェイズは、2025年12月18日（木）に、「大衆すき焼北斗 トリエ京王調布店」をオープンする。東京・調布エリアでは初の出店。また、ランチの価格が安くなるキャンペーンも実施するという。※文中価格は全て税込表記【ランチタイム限定】 オープン記念キャンペーン2016年9月、京都で創業した大衆すき焼き専門店「大衆すき焼 北斗」。高