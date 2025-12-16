今週末の関東は気温が高くなって季節が逆戻りするでしょう。しかし、気温の数字に騙されてはいけません。20日(土)は日差しと南風によって暖かく感じられますが、21日(日)は、気温の数字では平年より高くなりますが、雨と北風が相まって寒く感じられそうです。自身の体調や体感に合わせた服装でお過ごし下さい。今週末は季節逆戻りの高温に向こう一週間の関東は、19日(金)にかけて晴れる日が続くでしょう。20日(土)も昼頃まで日差し