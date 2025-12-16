介護従事者全般へ支援を実施 2025年度補正予算が12月16日の参院本会議で可決・成立し、介護分野の処遇改善には1,920億円が計上されました。介護従事者の賃上げについては「3階建て」の仕組みで、介護職は最大1万9,000円、他職種は1万円が支給されます。 従来の介護職員等処遇改善加算は介護職のみが対象で、ケアマネや訪問看護、訪問リハビリの従事者は含まれておらず、見直しを求める声が上がっていました。その