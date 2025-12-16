１６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４３．１１ポイント（１．１１％）安の３８２４．８１ポイントと続落した。９月２３日来、約３カ月ぶりの安値水準を切り下げている。前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中国の景気不安が投資家心理の重しとなっている。前日までに公表された中国の月次経済統計では、１１月の小売売上高や鉱工業生産が予想を下回り、１〜１１月の固定資産投資や不動産投資は予想以上に