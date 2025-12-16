俳優の吉沢亮と横浜流星が16日、都内で開催中の「カンヌ監督週間inTokio」で上映された映画「国宝」（監督李相日）のトークイベントに出席した。第78回カンヌ国際映画祭の「監督週間」部門で公式上映された。吉沢は「カンヌと言えば映画の聖地。誰もが憧れる場所でもありますので非常にうれしかったです。現地の皆さまに日本の映画を見ていただいて、深く受け止めてくださったことが何より一番うれしかったです」と振り返