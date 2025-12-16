寒さが深まる冬は、ほっと心がほどける甘い時間が恋しくなる季節。BAKERS gonna BAKEから登場したのは、和菓子の世界観をスコーンに落とし込んだ冬限定ラインアップです。栗きんとんや塩豆大福など、どこか懐かしく上品な味わいは、日本茶にも寄り添う新鮮な魅力。自分へのご褒美にはもちろん、年末年始の手土産にも選びたくなる特別感あふれるスコーンが揃いました。 和菓子気分を楽しむ冬限定スコーン 注