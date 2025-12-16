少年たちのひと夏の冒険を描いた不朽の名作映画「スタンド・バイ・ミー」。この映画を手掛けた監督のロブ・ライナーさんの自宅で、本人と妻の遺体が見つかった事件。2人を殺害した疑いで逮捕されたのは、32歳の息子でした。事件現場となった自宅前には多くの報道陣が詰めかけ、騒然としています。クリスマスの飾りで彩られたライナーさんの自宅。ここで2人は、ナイフのようなもので刺されたとみられています。近隣住民は「本当に悲