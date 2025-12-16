「グランプリ・ＳＧ」（１６日、住之江）レースの開催を前に、中央ホールでオープニングセレモニーが盛大に行われた。シリーズ戦の４２人、そしてグランプリメンバー１８人が登壇すると場内の熱気は最高潮。足の踏み場もないほど埋まった会場のファンから、選手に向け大声援が注がれた。ボート界のエンターテイナー・西山貴浩（福岡）が「余命宣告された母親が、必死でグランプリまで戦ってくれました。次は息子が頑張ります