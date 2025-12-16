務台俊介氏自民党の務台俊介元環境副大臣（69）が、市長死去に伴う長野県安曇野市長選（来年1月11日告示、18日投開票）に、無所属での立候補を検討していることが16日、分かった。本人が取材に明らかにした。務台氏は同市出身の元衆院議員。2024年衆院選で落選後、次期衆院選に出馬しない意向を表明していた。務台氏は旧自治省を経て、12年の衆院選長野2区から立候補し、初当選。内閣府政務官だった17年には、岩手県の台風被災