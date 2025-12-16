ニッポン放送の不定期特番「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（後5・50）が14日に放送され、フリーアナウンサーの木佐彩子（54）がゲストとしてサプライズ出演。番組を大いに盛り上げた。元ニッポン放送の垣花正（53）、ともに元日本テレビの羽鳥慎一（54）と藤井貴彦（54）という会社は違えど同期入社のフリーアナウンサー3人が半年ぶりに集まり「男の女子会トーク」を繰り広げる番組。3時間50分に渡ったオンエアで、この