寒波の到来に伴い、ウインタースポーツ関連用品の消費熱が高まっている。中国新聞網が伝えた。スノースレッドやスキーゴーグル、スキーストックなどの商品が出荷のピークを迎え、大勢の海外バイヤーが商談や仕入れのために浙江省義烏を訪れている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）