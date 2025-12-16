À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Ï12·î15Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¡ÖÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¡¢¶âÍ»¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ­¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î¸½¼ÂÅªÍ×°ø¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¶¯¿Ù¡Ê¤­¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ­¤òÊÝ¤Á¤Ä¤ÄºÆ¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WTO¤Î¥¤¥¦¥§¥¢¥é»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥°¥í¡¼¥Ð