ソフトバンクの大津亮介投手（26）が16日、来季の目標に先発ローテーションの死守と2桁勝利を挙げた。来季先発転向3年目を迎える右腕は「来年は絶対1年間フルで戦って、いい成績を絶対に出すつもりでこのオフシーズンを過ごしたい」と意気込んだ。2024年シーズンから先発転向し、同年は19試合で7勝7敗、25年は12試合で6勝2敗だった。いずれのシーズンも先発の5、6番手争いを開幕直前まで繰り広げた。「2年連続でちょっと仕上