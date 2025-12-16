アメリカのトランプ大統領は15日、イギリスの公共放送BBCが自身をおとしめる恣意的な編集を行ったとして最大で1兆5000億円の損害賠償を求めて提訴しました。この問題は、2021年の議会襲撃事件に関するBBCのドキュメンタリー番組でトランプ大統領が襲撃をあおったようにとれる編集がされたとしてトランプ大統領側が問題視していたものです。トランプ大統領「BBCは1月6日（議会襲撃）に関して、私がひどい事を言ってないにもかかわら