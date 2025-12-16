日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま第１１弾」が１４日、放送され、大竹しのぶの長男・二千翔が出演。今年５月２９日に結婚したことなどを語った。大竹は１９８２年にＴＢＳのドラマディレクター・服部晴治さんと結婚。８５年に二千翔さんが誕生したが、８７年、服部さんががんで死去。８８年にさんまと再婚し、ＩＭＡＬＵが誕生したが、９２年に離婚した。二千翔さんは、結婚披露宴に、さんまを「新郎のボス」として