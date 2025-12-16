豪雨災害からの復興などを支援するため、プロとアマチュアのゴルファーによるチャリティ大会が開催されました。 【写真を見る】ゴルフを通じて災害復興を不動裕理はじめプロ・アマ56人の『火の国チャリティオープン』グッズのオークションなども 熊本市南区城南町で開催された『火の国チャリティオープン』は、2020年7月豪雨や今年8月の記録的大雨災害からの復興支援などを目的に開催されたものです