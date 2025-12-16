「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）前日計量が１６日、都内で行われた。ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝と、同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝は、ともにリミット５３・５キロを１００グラム下回る５３・４キロだった。堤は、現在の仕上がりを「バッチリです。すごい落ち着いている。良い時のメンタルと似ている」と語った。計量後は、ドネ