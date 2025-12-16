俳優の武井咲（31）が、およそ1カ月ぶりにInstagramを更新し、京都での写真を公開した。【映像】夫・TAKAHIROが反応したプライベートショット（複数カット）夫で歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が反応するなど、多くの反響が寄せられている。武井は2017年9月、TAKAHIROとの結婚を発表し、7歳、3歳、生後10カ月と、3人の娘を育てている。これまでInstagramで、プライベートの様子をたびたび発信しており、夏の京都を満喫する姿や