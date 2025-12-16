£È£Ë£Ô£´£¸¤Ï£±£¶Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢£±£·Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿·à¾ì¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±£´Æü¤Ë£È£Ë£Ô£´£¸¤Î·à¾ì¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó£Å¡¦£Ú£Ï£Æ£Õ£Ë£Õ£Ï£Ë£Á¡×Æâ¤Ç»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃËÀ­¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ú£±£²·î£±£·Æü¡Û·à¾ì¸ø±éÃæ»ß¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊó¹ð¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£±£·Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿·à¾ì¸ø±é¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸ø±é¤òÃæ»ß