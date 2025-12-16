鹿児島県阿久根市にルーツがあり、映像作家や俳優として幅広く活動する小川紗良さんが、鹿児島市で講演しました。 「自分の中には結構、鹿児島が色濃くあるような感じがしています」 小川さんは異業種間の交流を深めようと、県内外の企業が参加するMBCマーケティング懇談会できのう15日に講演しました。 小川さんは東京都出身の29歳で、阿久根市にルーツがあり、これまで映画なども阿久根市で撮影しています