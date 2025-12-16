ひき肉はほぐさず、パックごとドンと入れるのが正解。手間は少ないのに、ゴロッとしたお肉は食べごたえ満点。最初に香ばしく焼きつければ、うまみがギュッと凝縮したミートソースのできあがり。作り置きもできるので、慌ただしい日でもパスタに和えるだけでおいしい一皿に仕上がりますよ。『ごろんごろんミートソース』のレシピ材料（作りやすい分量）合いびき肉……400g 玉ねぎのみじん切り……1個分（約200g） にんにくのみじん