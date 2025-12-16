兵庫県によると、同県姫路市の養鶏場で12月15日、鳥インフルエンザに感染したニワトリが確認された。 同日午前9時ごろ、姫路市の養鶏場で「死んだニワトリの数が増えた」と連絡があった。兵庫県姫路市の養鶏場で鳥インフルエンザが発生、現地での防疫作業〈2025年12月16日 兵庫県姫路市〉※画像提供・兵庫県（画像の一部を加工しています）姫路家畜保健衛生所での遺伝子検査の結果、8羽から致死率の高い高病原性鳥インフルエン