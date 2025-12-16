琴平町役場(資料) 香川県琴平町の町議会議員が議会で片岡英樹町長の名誉を傷つける発言をしたとされる問題で、町議会が16日、議員の発言が「不穏当発言」と認定しました。 12月8日に開かれた琴平町議会の一般質問で、山神猛議員が、金丸座や町立中学校の耐震対策工事に対して「完全に談合」「業者の詐欺」などと発言し、片岡町長に対しても「おいしい思いをしている」と不正な利益供与があったかのような発言をしました。