ポンド買い反応、英雇用統計の発表を受けて＝ロンドン為替 ロンドン朝方、一連の英雇用統計の結果内容を受けて、ポンド買いの反応が広がっている。目を引いたのが賃金の伸びの強さだ。8-10月期のILO雇用統計で、週平均賃金が前年比+4.7％と市場予想+4.4％を大幅に上回った。ボーナスを除いた数字でも前年比+4.6％と市場予想+4.5％を上回った。前回値はそれぞれ4.9％、4.7％とそれぞれ0.1％ポイント上方修正された。