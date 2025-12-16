１６日の東京株式市場はリスクオフの流れが加速、日経平均株価は前日に続き下値を探る展開となり、フシ目の５万円大台を終値で大きく割り込んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比７８４円８２銭安の４万９３８３円２９銭と大幅続落。プライム市場の売買高概算は２２億４３６５万株、売買代金概算は５兆３１３８億円。値上がり銘柄数は２１６、対して値下がり銘柄数は１３４５、変わらずは４７銘柄だった。 きょうの