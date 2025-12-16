メインシナリオ…陰線が連続しており、高値圏から修正安の動きが続いている。上昇局面でサポートとなっていた転換線やボリンジャーバンド＋１σを割り込んでおり、下落基調が継続するとみられる。その場合、基準線の102.27が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、12月1日の安値101.51、11月25日の安値100.35、100円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の103.25、12月9日