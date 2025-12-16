高知県の土佐清水海上保安署は、家庭ゴミを海岸で燃やしていたとして、土佐清水市に住む70代の男を検挙しました。廃棄物の処理および清掃に関する法律違反の疑いで検挙されたのは、土佐清水市加久見の漁業の男（78）です。土佐清水海上保安署によりますと、男は12月6日午前9時ごろ土佐清水市加久見の松崎海岸の波打ち際で、自宅にあった段ボールやウエットスーツ、食器など約12.5キロのゴミを燃やしていた疑いが持たれ