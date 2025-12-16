名古屋市営地下鉄「千種駅」近くにある「キッチンロータス」は、洋食とクラフトビールが楽しめる店です。2017年のオープン以来、町のビストロとして親しまれ、肉料理や直送の鮮魚、農園で採れた季節の食材を使った創作料理を提供しています。看板メニューは【ロータスのハンバーグ】。別名「ソースがいらないハンバーグ」と呼ばれる一品で、炒めた香味野菜をたっぷりと加え、表