【新華社国連12月16日】中国の傅聡（ふ・そう）国連常駐代表（国連大使）は15日、国際平和や安全保障を話し合う国連安全保障理事会の「平和のためのリーダーシップ」会合で発言し、日本に対し誤った発言を撤回するようあらためて強く促した。傅氏は次のように述べた。平和に向けてリーダーシップを発揮するには、まず平和を大切にし、正義を堅持する必要がある。今年は、中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利80周年に